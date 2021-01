Options du sujet Imprimer le sujet

Surzurois Esquive reflexe à la balle au prisonnier + demo d'art martial (fail) + pet d'âne 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3974 Karma: 3496



Un jeune homme réalise une jolie démonstration de ses compétences en arts martiaux en shootant une bouteille posée sur la tête de quelqu'un d'autre



Juste un âne qui passe en courant devant des personnes en balades avec leurs poneys et qui les salue à sa manière



Dans une école, lors d'une partie de balle au prisonnier, un élève réalise une esquive impressionnante au dernier moment

Contribution le : Aujourd'hui 12:20:58