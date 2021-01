Options du sujet Imprimer le sujet

Abiji Reprise de "Shallow" par Floor Jansen

Je viens d'arriver Inscrit: 29/09/2017 17:04 Post(s): 19 Karma: 57 Durant l'édition 2019 de l'émission néerlandaise Beste Zangers, la chanteuse du groupe de métal finlandais Nightwish reprend "Shallow" de Lady Gaga, écrit pour le film "A Star Is Born".





Floor Jansen - Shallow | Beste Zangers 2019

Contribution le : Aujourd'hui 14:08:43

YamKa Re: Reprise de "Shallow" par Floor Jansen

Je viens d'arriver Inscrit: 22/01 13:28:09 Post(s): 2 Bon, à part le petit pain sur le texte au début du deuxième couplet (d'ailleurs on voit bien à sa tronche qu'elle va galérer pour faire rimer "girl" avec "void" mais bon..), c'est propre techniquement, mais elle en fait carrément trop. Je préfère de loin la version originale.



Mention spéciale sinon pour le gars qui a un orgasme à la 35eme seconde.

Contribution le : Aujourd'hui 15:04:26