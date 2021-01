Le coup de folie de Bolshunov contre son rival Joni Maki en fin de course (ski de fond)

Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 4584 Karma: 2572 À la lutte lors du sprint final pour la 2e place du relai de Lahti avec le finlandais Maki (en bleu), le fondeur russe Alexander Aleksandrovich Bolshunov (en rouge) n'a pas du tout apprécié d'être tassé et à tenté de frapper son rival avec son bâton, sans réussite. Après l'arrivée, il lui a même délibérément foncé dessus.

Ce geste à engendré la disqualification de son équipe (Russie 1) ainsi que l'ouverture d'une enquête par la police locale.







Joni Mäki ja Alexander Bolshunov vastakkain viestin loppukirissä - venäläinen kuumeni

Je suis accro Inscrit: 25/02/2008 13:50 Post(s): 1173 Karma: 1109 C'est quoi les règles pour les sprints en ski de fond??



Le russe commençait a passer le finlandais, mais s'est fait enfermé... sans ca, il passait..



Il y a des sports où il y a des règles pour éviter ce genre de cas..

(Ici, il y a des couloirs, justement, il se fait enfermé dans le même couloir que son adversaire...)

