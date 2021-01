Viendez jouer au football avec les copains

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4684 Karma: 5220



Avant un potentiel lock, je viens ici et non dans le topic jeu au cas où certains gamers dans l’ame n’iraient pas dans le dis topic...



Salut à tou(te)s,

On sort d’une première saison à 10 de mon petit gazon

Le jeu de foot ou tu fais ton mercato, recrute et fais jouer tes petits Neymar, mbappe et autres petits verrati et Bouanga en passant par le gros et incontournable Payet.



Pas d’enjeu si ce n’est de faire comme moi, reprendre une équipe de peintre et l’emmener au sommet de la gloire



Pour ceux qui le souhaitent ça se passe ici

https://www.koreus.com/modules/newbb/topic225404.html#forumpost2870006



Des bisous



@Zertyy

Contribution le : Aujourd'hui 17:05:08