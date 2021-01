Index des forums Koreus.com Audio et Visuel Bill N Back - Épisode Polite Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je travaille depuis plusieurs années sur un épisode pilote de série animée que je partage finalement en ligne aujourd'hui! Il est principalement destiné aux enfants, mais je suppose que certains d'entre vous pourrons tout de même apprécier le court métrage vu la nature de ce site:







Bill N Back - Pilot Episode





Le but avec tout cela est de rechercher l'aide de producteurs et investisseurs afin de pouvoir en faire une série grand public. J'étais censé faire une projection publique pour la première, mais en raison de la pandémie, j'ai décidé de partager en ligne au lieu de repousser le film indéfiniment. Vous trouverez ci-dessous quelques photos des décors et des personnages que j'ai construits pour l'occasion. Si vous êtes toujours curieux d'en savoir plus sur le concept, je vous invite à suivre le lien vers le site officiel avec plus d'informations détaillées:









www.BILLNBACK.com





















