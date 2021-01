Je viens d'arriver Inscrit: 29/09/2017 17:04 Post(s): 22 Karma: 62

Voici un rare enregistrement vidéo de la captation des mouvements d'acteurs qui ont servi pour le premier Mortal Kombat.





Original footage used to animate the first Mortal Kombat video game. (1990)



La vidéo la plus complète :



Behind the Scenes - Mortal Kombat 1 (Extended Version) [Rare Footage]

Contribution le : Aujourd'hui 23:22:27