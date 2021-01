Options du sujet Imprimer le sujet

Une référérence au JDG dans Cyberpunk 2077 #1

Inscrit: 29/09/2017

Dans la version française du jeu Cyberpunk 2077, les développeurs ont caché une référence au Joueur du Grenier.





Cyberpunk 2077 est-ce une référence au Joueur Du Grenier que j'entend la?

Contribution le : Hier 23:32:05

Re: Une référérence au JDG dans Cyberpunk 2077 #3

@Mitri Dans la version anglaise, c'est une référence à l'AVGN^^

Du coup c'est fort probable que l'équipe de localisation a voulu marquer le coup aha

Contribution le : Aujourd'hui 00:01:19