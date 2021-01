Options du sujet Imprimer le sujet

Je viens d'arriver Inscrit: 29/09/2017 17:04 Post(s): 33 Karma: 80 Le Sketch Aquarium est un aquarium pas comme les autres : des enfants dessinent le poisson ou la créature marine de leur choix, leur dessin est scanné. Puis il est projeté dans un aquarium virtuel, et est animé à l'aide d'une intelligence artificielle.





