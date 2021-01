Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43389 Karma: 19732

Un golden retriever se regarde dans un miroir en faisant des grimaces.





Golden Retriever Practices His Mean Face || ViralHog





Un chat est allongé sur un canapé avec la tête en bas.





Cat Being Weird on the Couch || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 00:32:21