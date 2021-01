Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Un éléphanteau a manifestement passé trop de temps au contact des hommes

qc6p7a



Devinez ce que son homme de compagnie lui a appris pendant son Élérasmus chez les humains ?



Un éléphant fait l'hélicoptère avec sa trompe.





Contribution le : Aujourd'hui 11:17:57

-Flo- Re: Un éléphanteau a manifestement passé trop de temps au contact des hommes

@Avaruus a écrit:

Est-ce que, comme le dit un commentaire, il fait ça parce qu'il prend conscience de sa trompe ?



En tout cas quand nous on le fait, je suis pas sûr que ce soit le symptôme d'une prise de conscience quelconque... Citation :En tout cas quand nous on le fait, je suis pas sûr que ce soit le symptôme d'une prise de conscience quelconque...

Contribution le : Aujourd'hui 11:32:21