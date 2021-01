Options du sujet Imprimer le sujet

Voyage au pays des méchants et des gentils - DEFAKATOR



Dans quelles cases nous range-t-on ? Et dans quel état j'erre ? À la recherche de la nuance perdue, dans le paysage en noir et blanc de la polarisation des débats.





