Belle performance d'une gymnaste

Je viens d'arriver Inscrit: 29/09/2017 17:04 Post(s): 34 Karma: 101 Le 23 Février 2021, la gymnaste Nia Dennis a enchaîné pendant moins de deux minutes des figures techniques et des mouvements de danse hip-hop.

Jolie performance !





Nia Dennis - 2021 Floor Exercise (1-23-21)

J'ai raté quelque chose ? J'ai trop dormi ?

J'ai raté quelque chose ? J'ai trop dormi ?

