Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Alexa, pète pour moi + Frodon bourré 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43397 Karma: 19743 Un gars demande à Alexa de péter pour lui.





Oh she’s a dirty girl... #alexa #fart #fyp





Frodon est complétement défoncé face à Gandalf.





Drunk Frodo

Contribution le : Aujourd'hui 21:07:30