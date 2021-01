Simulation de saut sur diverses planètes

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 999 Karma: 645

Petite comparaison de la hauteur à laquelle on peut sauter en fonction de la gravité.

Un petit tour du système solaire en 3D au passage.





How High You Could Jump on Different Planets in 3D

Contribution le : Aujourd'hui 10:48:44