La chronique d'Aymeric Lompret sur les vieux

Allez vous faire vacciner les vieux ! - La chronique d'Aymeric Lompret sur France Inter



Allez vous faire vacciner les vieux ! - La chronique d'Aymeric Lompret sur France Inter

Ça m'a plié en 2...

@alfosynchro a écrit:

Moouuuaih.

55 ans, c'est vieux ?



On est toujours le vieux de quelqu'un de toute façon. Citation :On est toujours le vieux de quelqu'un de toute façon.

