Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Chute d'un homme lors d'une descente en rappel 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43408 Karma: 19771 Tandis qu'un homme donne des consignes de sécurité pour l'escalade, un pompier de 52 ans fait une chute de plusieurs dizaines de mètres de hauteur lors d'une descente en rappel le long d'une falaise sur la plage de La Chira à Lima, au Pérou. Il souffre d'un traumatisme crânien, d'un nez et d'une mâchoire cassés ainsi que de deux côtes fêlées.



Vidéo déconseillée aux plus sensibles



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 15:00:40

gazeleau Re: Chute d'un homme lors d'une descente en rappel 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3183 Karma: 2639 Il y a sans doute une consigne de sécurité qui n'a pas été repectée. C'est le genre de pratique qui ne permet pas "l'à-peu-près".

Contribution le : Aujourd'hui 15:12:49