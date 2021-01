Un grand père à fond sur Overwatch

Je m'installe Inscrit: 14/05/2018 19:12 Post(s): 146 Karma: 641





Traduction du message pour les anglophobes : "Voilà comment mon père joue à Overwatch. Il se trémousse, esquive et se penche vraiment dans les coins. Il soulève BEAUCOUP sa souris. Il perd son souffle... Mais c'est pour faire top 4 comme il dit "







SaltyFreeman - My dad plays Overwatch like this. He jerks around, dodging and peeking around corners. He lifts his mouse a LOT. He loses his breath... But top 4 he says Comme quoi on peut jouer aux jeux vidéos et faire du sport en même temps ; et en plus il finit top 4 !Traduction du message pour les anglophobes : "Voilà comment mon père joue à Overwatch. Il se trémousse, esquive et se penche vraiment dans les coins. Il soulève BEAUCOUP sa souris. Il perd son souffle... Mais c'est pour faire top 4 comme il ditSaltyFreeman - My dad plays Overwatch like this. He jerks around, dodging and peeking around corners. He lifts his mouse a LOT. He loses his breath... But top 4 he says

Contribution le : Aujourd'hui 16:35:31