-Flo- Touché, coulé. 1 #1

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12100 Karma: 4970 Monter une opération kamikaze en bateau pneumatique, c'est pas forcément la meilleure idée du siècle...





New Zealand boat rage 2021 Tairua.



Ça se passe en Nouvelle-Zélande, à Tairua.



Tags : bateau zodiaque semi-rigide boat rage crever couler

Contribution le : Aujourd'hui 18:41:53

zoynot Re: Touché, coulé. 0 #2

Je suis accro Inscrit: 10/01/2015 15:21 Post(s): 690 Karma: 645 Comme il se dégonfle, il fait moins le mariole hein !

Contribution le : Aujourd'hui 18:50:59

chopsuey Re: Touché, coulé. 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 02/05/2013 09:48 Post(s): 3911 Karma: 3600 Curieux de savoir ce qu'il s'est passé avant

Contribution le : Aujourd'hui 18:53:44

Ustost Re: Touché, coulé. 0 #4

Je m'installe Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 445 Karma: 721

Jack Sparrow's arrival in Port Royal

Contribution le : Aujourd'hui 18:54:38