Tony Hawk réalisé un 720 en skateboard à 52 ans

Tony Hawk qui fait un 720 à 52 ans, c'est beau et ça nous rajeunit pas.





Citation : Un 720 est une figure consistant à tourner sur soi même, 720 correspond au nombre de degrés (angle), soit deux tours.





Pour les impatients c'est à 1:16. Tony Hawk qui fait un 720 à 52 ans, c'est beau et ça nous rajeunit pas.Citation :

