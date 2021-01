Options du sujet Imprimer le sujet

DrDude Nouveau test PCR chinois de diagnostic Covid-19 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 08/05/2008 21:13 Post(s): 3421 Karma: 1615









Désormais obligatoire pour les étrangers arrivant en Chine.

https://www.ladepeche.fr/2021/01/29/covid-19-le-test-anal-desormais-obligatoire-en-chine-pour-les-voyageurs-arrivant-de-letranger-9341058.php



Bon voyage ! /!\ NSFWDésormais obligatoire pour les étrangers arrivant en Chine.Bon voyage !

Contribution le : Aujourd'hui 00:40:09