Police zig-zag

En Belgique, sur l'autoroute, un véhicule de police effectue de nombreux zig-zags sur toute la largeur de l'autoroute. Cette manoeuvre est un peu wtf mais est très probablement une tentative de ralentissement de la circulation à cause d'un danger en aval ou pour obtenir une fenêtre de temps pour une très courte intervention sur la route. On ne connait pas le contexte précis qui a mené la police belge à faire cela dans ce cas-ci.



Quoiqu'il en soit, ça reste inhabituel d'assister à cela...

Pas sûr que ce soit inhabituel, j'ai le souvenir d'avoir été témoin de plusieurs ralentissements comme celui-là sur les autoroutes belges. Bon par contre dans mon souvenir les voitures ne zigzagaient pas comme ça.

