Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Le rêve brisé d'un capitaine de la mer noire 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3997 Karma: 10454 Un bateau se brise en deux :

Vous navigateur est trop vieux



La vue de l'intérieur du navire* :

Vous navigateur est trop vieux



















* c'est faux, c'est lors d'une tempête.

Contribution le : Aujourd'hui 13:47:39