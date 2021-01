David Sire - Une de ces perles de l'internet

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8623 Karma: 7715



David Sire - Devenir (clip officiel)





Je suis désolé, je sais que ça se fait pas de se moquer, mais j'en peux plus. J'ai regardé le clip, j'ai écouté les paroles, et je crois que j'ai rarement autant ri.





"Devenir un caillou sans défense dans la clairière de l'enfance"



Contribution le : Aujourd'hui 14:05:14