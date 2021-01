Ils dorment, il bouge

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1021 Karma: 673





Pour avoir eu 3 enfants, je peux témoigner qu'un sommeil des parents efficace est la meilleure garantie d'être le plus agréable possible pour eux.



Et, quand on a la possibilité de donner le plus tôt possible une chambre à un enfant c'est le meilleur moyen qu'ils fassent tôt leurs nuits (et nous les nôtres).



Quand on a pas assez de place, un lit séparé dans la chambre, mais faire dormir un bébé dans le lit parental c'est pas idéal.

Et potentiellement dangereux pour lui quand on se retourne.



Merci pour ce partage de l'exemple à ne pas suivre Pour avoir eu 3 enfants, je peux témoigner qu'un sommeil des parents efficace est la meilleure garantie d'être le plus agréable possible pour eux.Et, quand on a la possibilité de donner le plus tôt possible une chambre à un enfant c'est le meilleur moyen qu'ils fassent tôt leurs nuits (et nous les nôtres).Quand on a pas assez de place, un litdans la chambre, mais faire dormir un bébé dans le lit parental c'est pas idéal.Et potentiellement dangereux pour lui quand on se retourne.Merci pour ce partage de l'exemple à ne pas suivre

Contribution le : Aujourd'hui 19:21:17