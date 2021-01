La nostalgie d'internet

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4269 Karma: 168





Alors dans ce topic, je vais m'adresser aux vieux.



Voilà maintenant environ 20 ans qu'on vit avec Internet, le temps passe vite. Je viens de me faire la réflexion qu'aujourd'hui, on commence à avoir un sentiment qui n'existait pas avant : la nostalgie des débuts d'internet. Je suis quelqu'un de très nostalgique dans la vie, j'aime revoir des vieilles images, revivre des souvenirs de mon enfance, parler du passé. Et internet fait maintenant aussi partie de ce passé, de cette enfance, et on peut donc l'inclure dans une certaine forme de nostalgie. C'est assez drôle, en fait, de voir comme une vidéo qui est sortie il y a 15 ans et qu'on n'a pas revue depuis, peut nous affecter en 2021.



Dans ce topic je voulais savoir ce qui vous avait marqué lors des débuts l'internet, à une époque où on découvrait tout juste ce monde et où on s'extasiait pour des petites choses. La toute première vidéo que vous avez vue, ou qui reste gravée dans votre mémoire. Un site qui existerait encore 15-20 ans plus tard ou, au contraire, qui aurait disparu (archive.org est l'un de mes meilleurs amis après Google).



Pour ma part, je lance quelques souvenirs en vrac qui parleront peut-être aux vieux de la vieille. Je trouve ça émouvant de revenir dessus. Pardonnez-moi si vous trouvez ce post inutile, stupide, à locker. Je suis si nostalgique.



Vidéos :



La vidéo est déjà passée :



Tony vs. Paul -> Cette reprise de la musique à 3:18 m'a toujours fait frissonner.



La vidéo est déjà passée :



Hyperactive



Sites web :



JOGG : des petits jeux en ligne, gratuits et amusants



Aperçu en 2005.



Je jouais constamment à des jeux flashs en ligne sur un site qui s'appelait Jogg. Le site, créé par Laurent Vaissade, est mort depuis de nombreuses années après avoir tenté de revenir il y 5 ans je crois, pour faire revivre la communauté solide qui demandait un retour des jeux.



Aujourd'hui Flash est sur le point de disparaître totalement (ou est-ce déjà fait ?) et Jogg n'existe plus, définitivement. C'est avec tristesse que je me dis que je ne rejouerai plus jamais à ces petits jeux flashs sur lesquels j'ai passé des heures. Roadz, Cuttt, Eggs... Suis-je le seul à me souvenir de ce site ? Bon sang que cette époque me manque.



Rathergood : le site de Joel Veitch



C'est là, sur





Tales Of The Blode Episode 2 - A Trip To The Seaside



Blobby Dungeon (à ses débuts : le Royaume d'Hasgard)



Que de souvenirs de ce jeu de rôle en ligne où on devait incarner un petit "blob" et se balader dans un donjon à la recherche d'une Sainte Grenade d'Antioche pour tout faire péter, ou pour rejoindre des guildes renommées comme la Très Sainte BBAP !! Encore un site qui a disparu, mais je donnerais tout pour y rejouer... C'était une ambiance sublime ; je me souviens accéder à l'ordinateur du foyer au lycée pendant les récréations avec mes potes pour pouvoir dépenser nos "manas" et nous déplacer de quelques cases. Un bonheur.



Pour ceux qui jouaient à ça, comme moi, ces mots doivent vous coller des frissons : "Incarnez donc un Blob et partez à l'assaut du donjon afin d'accomplir la quête qui vous conduira à l'Illumination et par là même à la Compréhension".



. Il a totalement disparu. La tristesse m'envahit.







_______________________________________________



Mon dieu, je suis vraiment navré si je suis seul dans mon délire. Mais que de souvenirs...

C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'on est capable de partager de réels souvenirs avec des inconnus complets, c'est quand même fou non ?



Je vous jure, si archive.org crashe un jour, je pars en dépression direct.





PS : Merci @Koreus, de n'avoir jamais changé le design de ton site ou presque, car pour un nostalgique comme moi, c'est précieux. Pour la comparaison, voici à quoi ressemblait Koreus Bonjour tout le monde,Alors dans ce topic, je vais m'adresser aux vieux.Voilà maintenant environ 20 ans qu'on vit avec Internet, le temps passe vite. Je viens de me faire la réflexion qu'aujourd'hui, on commence à avoir un sentiment qui n'existait pas avant : la nostalgie des débuts d'internet. Je suis quelqu'un de très nostalgique dans la vie, j'aime revoir des vieilles images, revivre des souvenirs de mon enfance, parler du passé. Et internet fait maintenant aussi partie de ce passé, de cette enfance, et on peut donc l'inclure dans une certaine forme de nostalgie. C'est assez drôle, en fait, de voir comme une vidéo qui est sortie il y a 15 ans et qu'on n'a pas revue depuis, peut nous affecter en 2021.Dans ce topic je voulais savoir ce qui vous avait marqué lors des débuts l'internet, à une époque où on découvrait tout juste ce monde et où on s'extasiait pour des petites choses. La toute première vidéo que vous avez vue, ou qui reste gravée dans votre mémoire. Un site qui existerait encore 15-20 ans plus tard ou, au contraire, qui aurait disparu (archive.org est l'un de mes meilleurs amis après Google).Pour ma part, je lance quelques souvenirs en vrac qui parleront peut-être aux vieux de la vieille. Je trouve ça émouvant de revenir dessus. Pardonnez-moi si vous trouvez ce post inutile, stupide, à locker. Je suis si nostalgique.La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic17327.html Tony vs. Paul -> Cette reprise de la musique à 3:18 m'a toujours fait frissonner.La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=426794 HyperactiveJe jouais constamment à des jeux flashs en ligne sur un site qui s'appelait Jogg. Le site, créé par Laurent Vaissade, est mort depuis de nombreuses années après avoir tenté de revenir il y 5 ans je crois, pour faire revivre la communauté solide qui demandait un retour des jeux.Aujourd'hui Flash est sur le point de disparaître totalement (ou est-ce déjà fait ?) et Jogg n'existe plus, définitivement. C'est avec tristesse que je me dis que je ne rejouerai plus jamais à ces petits jeux flashs sur lesquels j'ai passé des heures. Roadz, Cuttt, Eggs... Suis-je le seul à me souvenir de ce site ? Bon sang que cette époque me manque.C'est là, sur http://www.rathergood.com que j'ai vu mes premières animations hilarantes avec la série des Tales of the Blode. Le site ne ressemblait pas à ça à l'époque en 2004-2005, mais plutôt à ça !! Quelle dinguerie ce truc. Pour ceux qui se souviennent :Tales Of The Blode Episode 2 - A Trip To The SeasideQue de souvenirs de ce jeu de rôle en ligne où on devait incarner un petit "blob" et se balader dans un donjon à la recherche d'une Sainte Grenade d'Antioche pour tout faire péter, ou pour rejoindre des guildes renommées comme la Très Sainte BBAP !! Encore un site qui a disparu, mais je donnerais tout pour y rejouer... C'était une ambiance sublime ; je me souviens accéder à l'ordinateur du foyer au lycée pendant les récréations avec mes potes pour pouvoir dépenser nos "manas" et nous déplacer de quelques cases. Un bonheur.Pour ceux qui jouaient à ça, comme moi, ces mots doivent vous coller des frissons : "". Un aperçu du site, à l'époque en 2004 . Il a totalement disparu. La tristesse m'envahit._______________________________________________Mon dieu, je suis vraiment navré si je suis seul dans mon délire. Mais que de souvenirs...C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'on est capable de partager de réels souvenirs avec des inconnus complets, c'est quand même fou non ?Je vous jure, si archive.org crashe un jour, je pars en dépression direct.PS : Merci @, de n'avoir jamais changé le design de ton site ou presque, car pour un nostalgique comme moi, c'est précieux. Pour la comparaison, voici à quoi ressemblait Koreus le jour de mon inscription sur le forum.

