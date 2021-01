Options du sujet Imprimer le sujet

poiuytreza525 OM - Rennes reporté ! Les images du chaos à la Commanderie







Les supporters Marseillais ne sont pas contents et le font savoir.



-Flo- Re: OM - Rennes reporté ! Les images du chaos à la Commanderie

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12114 Karma: 5020 Mais en fait c'est l'inverse.



Mais je comprends par contre toujours pas pourquoi ils se révoltent comme ça. Le club ne fait pas une saison catastrophique par rapport à son niveau habituel des 10 dernières années...



Cette ville est vraiment à part... Le club comme la ville sont impossibles à diriger. Bon courage à qui s'y risque. En lisant le titre j'ai cru qu'ils se révoltaient car le match a été reporté, et je trouvais ça particulièrement démesuré.Mais en fait c'est l'inverse.Mais je comprends par contre toujours pas pourquoi ils se révoltent comme ça. Le club ne fait pas une saison catastrophique par rapport à son niveau habituel des 10 dernières années...Cette ville est vraiment à part... Le club comme la ville sont impossibles à diriger. Bon courage à qui s'y risque.

