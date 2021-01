Options du sujet Imprimer le sujet

dioux Il se fait enlever le nez et la lèvre supérieure pour ressembler à un extraterrestre 2 #1



«Black Alien» n’a pas fini de se transformer: après le nez, il se fait retirer la lèvre supérieure !





Impatients de voir la suite ^^

Krogoth Re: Il se fait enlever le nez et la lèvre supérieure pour ressembler à un extraterrestre 0 #5

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 3205 Karma: 1092 S'enlever la peau pour la remplacer par du métal??? Mais pourquoi on s'emmerde a créer de la peau synthetique ou a traité les grands brulés pendant des mois? Il suffit de leur mettre du métal!

