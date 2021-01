Options du sujet Imprimer le sujet

Elijah Wood parle du Cantal

Inscrit: 29/09/2017



Elijah Wood (Frodon dans Le Seigneur des Anneaux) parle du Cantal



La parodie en question (qui est déjà passée sur Koreus) :

La vidéo est déjà passée :



Le Hobbit du Cantal - Bande Annonce - Le Seigneur des Anneaux (Parodie)





Contribution le : Aujourd'hui 11:10:44

Re: Elijah Wood parle du Cantal

Inscrit: 19/02/2016
" qu'avez vous fait de chantal ? " haha c'est génial ^^

Contribution le : Aujourd'hui 11:19:29

Re: Elijah Wood parle du Cantal

Inscrit: 12/05/2015



Mais c'est très sympa et bien foutu !



Putain le mec a craqué

Mais c'est très sympa et bien foutu !

Auvergne

Contribution le : Aujourd'hui 11:24:07

Re: Elijah Wood parle du Cantal

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4273 Karma: 179 Mais c'est excellent ce truc !

Ce n'est qu'une bande-annonce parodique ou c'est vraiment un projet de film complet ? Ca donne grave envie.

Contribution le : Aujourd'hui 11:33:11

Re: Elijah Wood parle du Cantal

Inscrit: 29/09/2017
J'ai edit pour avoir tout les liens Youtube

Contribution le : Aujourd'hui 11:57:01