Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un client ingérable 1 #1

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12116 Karma: 5033





Cavalo invade lotérica, assusta clientes e vira piada na cidade de Cuité, na PB





Áudio e vídeo: Cavalo invade casa lotérica em Cuité/PB



Ça s'est passé au Brésil, dans le région de Paraíba. (



Tags : cheval guichet loterie "Bonjour, auriez-vous l'amabilité de bien vouloir m'indiquer les toilettes les plus proches, s'il vous plait ?"Cavalo invade lotérica, assusta clientes e vira piada na cidade de Cuité, na PBÁudio e vídeo: Cavalo invade casa lotérica em Cuité/PBÇa s'est passé au Brésil, dans le région de Paraíba. ( article en portugais

Contribution le : Aujourd'hui 19:16:57

alfosynchro Re: Un client ingérable 1 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8284 Karma: 3606 Faut pas l'faire chier, lui ; sinon il chie !

Contribution le : Aujourd'hui 19:22:23

Milot Re: Un client ingérable 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 31/10/2014 13:06 Post(s): 6551 Karma: 4327 C'est pour jouer Bélinor dans la 4ème.

Contribution le : Aujourd'hui 20:29:15