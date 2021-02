Options du sujet Imprimer le sujet

petrou ZZ Top le lundi matin 2 #1

Je poste trop Inscrit: 16/12/2014 16:43 Post(s): 13500 Karma: 7396



Petite vidéo d'un musicien de rue qui joue La Grange des ZZ Top.

Ça met la pêche le lundi matin, surtout la petite qui attend le bus en arrière plan.

Contribution le : Aujourd'hui 07:00:40