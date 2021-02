Options du sujet Imprimer le sujet

Bon ce n'est pas d'une grande nouveauté, parce qu'on avait par exemple vu un modèle ici en en 2014 :



https://www.koreus.com/image/102-insolite-12.html



Mais pour les fans, et aussi parce que le gars fait dans le détail, voici la réalisation d'un somptueux barbecue Dark Vador !



Aujourd'hui 07:13:47