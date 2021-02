Options du sujet Imprimer le sujet

Grobreaker Alt code ne fonctionne plus 1 #1

Je m'installe Inscrit: 21/07/2017 20:03 Post(s): 416 Karma: 272



Je pouvais les faire y'a quelques mois avant de reset ma tour, et avec le même matos je peux plus.



J'ai suivit à peu prés tous les tutos que je pouvais trouver (la grosse majorité sont juste du copier/coller) mais rien n'a fixer mon problème



Ce que j'ai fait: - Paramètre souris

- Entrée unicode dans le registre

- Un paramètre dans l'horloge



Si quelqu'un à une idée, ça m'aiderait grandement vu que c'est des lettres que j'utilise pour le Norvègien... Yop, j'ai un soucis depuis un moment, je ne peux plus rentrer les alt codes (combinaison alt+nombre) pour faire ce genre de lettres "æ ø å" par exemple le ø se fait avec un alt+248 mais dans mon cas tous ce qui sort c'est un °.Je pouvais les faire y'a quelques mois avant de reset ma tour, et avec le même matos je peux plus.J'ai suivit à peu prés tous les tutos que je pouvais trouver (la grosse majorité sont juste du copier/coller) mais rien n'a fixer mon problèmeCe que j'ai fait: - Paramètre souris- Entrée unicode dans le registre- Un paramètre dans l'horlogeSi quelqu'un à une idée, ça m'aiderait grandement vu que c'est des lettres que j'utilise pour le Norvègien...

Contribution le : Aujourd'hui 11:06:14

-Flo- Re: Alt code ne fonctionne plus 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12122 Karma: 5045 @Grobreaker Chez moi c'est alt + 0248 qui fait un ø.

Contribution le : Aujourd'hui 11:08:02

Grobreaker Re: Alt code ne fonctionne plus 0 #3

Je m'installe Inscrit: 21/07/2017 20:03 Post(s): 416 Karma: 272

@-Flo- a écrit:

@Grobreaker Chez moi c'est alt + 0248 qui fait un ø.



Ah oui pardon, je le fait tellement par réflèxe que j'ai pas percuter qu'il manquait le 0 Citation :Ah oui pardon, je le fait tellement par réflèxe que j'ai pas percuter qu'il manquait le 0

Contribution le : Aujourd'hui 11:26:19