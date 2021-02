Galanterie Obama, 2 femmes 1 parapluie

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8293 Karma: 3609

Il y a 7 ans, à la sortie de l'hélicoptère présidentiel, Que se passe-t-il quand seulement Obama a un parapluie ?





What Happens When Only President Obama Has an Umbrella?

Contribution le : Aujourd'hui 11:53:08