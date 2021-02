Options du sujet Imprimer le sujet

chopsuey Sculpture d'un énorme sumo ultra réaliste 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 02/05/2013 09:48 Post(s): 3915 Karma: 3602

The Making of “Sumo”- a Large Scale Hyperreal Silicone Sculpture

The Making of “Sumo”- a Large Scale Hyperreal Silicone Sculpture

Contribution le : Aujourd'hui 14:59:47