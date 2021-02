Des pandas glissent sur la neige

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43424 Karma: 19800

Les pandas Mei Xiang et Tian Tian s'amusent à glisser sur la neige au parc zoologique national de Washington, aux États-Unis.





#NatZooZen: Giant Pandas Mei Xiang and Tian Tian in the Snow

Contribution le : Aujourd'hui 16:42:40