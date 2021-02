Des policiers verbalisent un automobiliste bloqué dans les bouchons pendant le couvre-feu

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12131 Karma: 5051

Normalement ils sont censés faire preuve de tolérance en cas d'embouteillages. Surtout s'il est vraiment 18h05 comme on l'entend dans la vidéo. Après il faut aussi voir quelle est sa destination. S'il lui reste encore beaucoup de route et que c'est un endroit qu'il n'aurait de toute façon jamais pu atteindre avant 18h même sans bouchons, ça pourrait se comprendre.



Sinon il parait qu'ils ont tendance à laisser passer les locaux, et à être beaucoup plus intransigeants avec les provinciaux. Le conducteur de la voiture a un accent du sud, et le camion arrêté devant lui a une plaque en 34... Ce qui tendrait à confirmer ce que j'ai entendu.



Si c'est vrai, ça serait dégueulasse et à la limite de la légalité...

Contribution le : Aujourd'hui 17:42:06