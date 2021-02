Spot a un bras - Boston Dynamics

Je suis accro Inscrit: 21/02/2005 11:53 Post(s): 836 Karma: 1203

Maintenant que Spot a un bras en plus des jambes et des caméras, il peut faire des manipulations mobiles. Il trouve et ramasse des objets (ordures), range le salon, ouvre les portes, actionne les interrupteurs et les vannes, entretient le jardin et s'amuse généralement. Les mouvements de la main, du bras et du corps sont automatiquement coordonnés pour simplifier les tâches de manipulation et élargir l'espace de travail du bras, ce qui rend sa portée essentiellement illimitée. Le comportement montré ici a été programmé à l'aide d'une nouvelle API pour la manipulation mobile qui prend en charge l'autonomie et les applications utilisateur, ainsi qu'une tablette qui permet aux utilisateurs d'effectuer des opérations à distance.





Spot's Got an Arm!

Contribution le : Aujourd'hui 17:50:24