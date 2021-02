100 ans d’expérience de piano

Options du sujet Imprimer le sujet

Ecoutez Colette, 106 ans, jouant du piano «comme si elle avait vingt ans»

Et elle joue mieux au piano que moi, qui a 'juste' 60 ans de moins.



Par contre je suis volontaire pour accorder ce piano : un S&S dans cet état (ou tout autre piano d'ailleurs) c'est dommage !



[Edit] OMG !! essayez de faire ça à 100 ans !! [/edit]





Incroyable quand même cette dextérité. 106 ans quand même !...

