LeFreund Ça glisse au pays de la reine 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4015 Karma: 10500 En Angleterre, les chutes de neige provoquent quelques glissade sur la route :

Contribution le : Aujourd'hui 21:47:58

alfosynchro Re: Ça glisse au pays de la reine 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8305 Karma: 3625 En Suède, on ne voit jamais ça. Là-bas c'est pneus neige de novembre à avril ; sauf cas de réchauffement climatique.

Contribution le : Aujourd'hui 22:22:27

Mitri Re: Ça glisse au pays de la reine 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 14/12/2006 19:51 Post(s): 9138 Karma: 287 C'est ma hantise qu'un mec me cartonne parce qu'il se rend pas compte qu'il patine ou qu'il se prend pour Colin Mcrae

Contribution le : Aujourd'hui 22:38:41