Options du sujet Imprimer le sujet

30Secondes Deux sangliers en balade de nuit dans le centre ville de Nîmes. 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 12/07/2015 11:10 Post(s): 3038 Karma: 4080

Contribution le : Aujourd'hui 08:07:46

petrou Re: Deux sangliers en balade de nuit dans le centre ville de Nîmes. 0 #2

Je poste trop Inscrit: 16/12/2014 16:43 Post(s): 13512 Karma: 7408 J'ai mis un +1 parce que j'aime bien voir des sangliers et que la musique apporte un côté joyeux et frais.

Mais ça craint quand même de voir des animaux sauvages errer dans les grandes villes...

Contribution le : Aujourd'hui 08:18:37