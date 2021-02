Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Patins sur glace avec un parapluie 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69129 Karma: 31589 Patins sur glace avec un parapluie





Canadian Man Travels Mary Poppins Style Across Frozen Lake With Umbrella Sail

Contribution le : Aujourd'hui 08:35:48

FMJ65 Re: Patins sur glace avec un parapluie 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 10822 Karma: 3280 C'est peut-être parce que le lac est en pente ....

Contribution le : Aujourd'hui 09:29:35

Wiliwilliam Re: Patins sur glace avec un parapluie 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31595 Karma: 9819



ça me rappelle un jeu sur Wii

Sur ce genre de grandes étendues ça souffle toujours très fort!ça me rappelle un jeu sur Wii

Contribution le : Aujourd'hui 09:31:05