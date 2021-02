Options du sujet Imprimer le sujet

Mitri Cours de cardio pendant le coup d'état [Birmanie] 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/12/2006 19:51 Post(s): 9140 Karma: 290

En Birmanie le 01/02/2021, cette prof donne son cours de cardio en ligne sans se rendre compte qu'un coup d'état est en train de se produire derrière elle.

Contribution le : Aujourd'hui 10:15:30