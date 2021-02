Options du sujet Imprimer le sujet

Don-DPK Changement de registre pour Horror Humanum Est

Je m'installe Inscrit: 11/03/2008 00:23 Post(s): 302 Karma: 266 Cédric, le créateur de la chaîne horror humanum est a décidé de changer un petit peu de registre sur sa chaîne personnelle. Au-delà de cette vidéo surprenante, je recommende sa chaîne.





Contribution le : Aujourd'hui 12:30:52

Turbigo Re: Changement de registre pour Horror Humanum Est

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1045 Karma: 690 En dehors du concept que j'ai du mal à saisir (retourner pour une cuisson homogène ^^) je viens de perdre 2 minutes.

Contribution le : Aujourd'hui 13:00:14