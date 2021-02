Options du sujet Imprimer le sujet

petrou Fast & Furious 9 (bande annonce VF+VO) 1 #1

Je poste trop Inscrit: 16/12/2014 16:43 Post(s): 13522 Karma: 7413

FAST AND FURIOUS 9 Bande Annonce VF COMPLETE (2020)



Je ne pensais pas qu'on pouvait autant exploiter un filon...



Spéciale dédicace au fan qui ajouté toute la série dans le Koreumovie !



Perso je me suis arrêté au 2.

Contribution le : Aujourd'hui 15:01:32

_________________

mawt1 Re: Fast & Furious 9 (bande annonce VF+VO) 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 5974 Karma: 1440 petrou



Mets toi à la place des gens qui ont eu l'idée de traduire le film en "Rapide et Dangereux" au Québec... qui pensaient que cette traduction allait être vite oubliée après le premier film..! ^^







(en vrai ça fait surtout rire les français, ici on s'en fiche un peu ^^ mais je comprends pourquoi ça vous fait rire) Mets toi à la place des gens qui ont eu l'idée de traduire le film en "Rapide et Dangereux" au Québec... qui pensaient que cette traduction allait être vite oubliée après le premier film..! ^^(en vrai ça fait surtout rire les français, ici on s'en fiche un peu ^^ mais je comprends pourquoi ça vous fait rire)

Contribution le : Aujourd'hui 15:43:14