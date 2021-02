Options du sujet Imprimer le sujet

VIRAL..!!! Guru Penjas Myanmar Joged Lagu "Ampun Bang Jago" saat militer Myanmar melakukan Kudeta



Pour le contexte, la fille a l habitude de faire des cours de fitness via l avenue en Birmanie. Et sans le vouloir, elle a filmé en live le début du coup d état hier matin VIRAL..!!! Guru Penjas Myanmar Joged Lagu "Ampun Bang Jago" saat militer Myanmar melakukan KudetaPour le contexte, la fille a l habitude de faire des cours de fitness via l avenue en Birmanie. Et sans le vouloir, elle a filmé en live le début du coup d état hier matin

