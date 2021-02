Index des forums Koreus.com Les têtes chercheuses Décor de clip vidéo Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Actuellement je suis en train de monter un dossier afin de créer un clip vidéo de la troupe de danse que j'ai créée. Pour ce clip, j'ai besoin d'exemple existants. J'aurais aimé :



- des clips dans des bureaux à l'américaine, genre open space



- des clips dans un entrepot



- des clips dans un cabaret



- des clips dans un traboule type ceux de Lyon



- des clips sur des ponts



Je n'arrive pas à trouver ce que je cherche, malgré les nombreuses images que j'ai pu avoir. Il ne me faut pas de genre de musique en particulier, juste des productions musicales avec ces décors là.



