Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Souvenez-vous du jeune entrepreneur à bisous 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4027 Karma: 10526





Source



Le youtubeur belge Pog l'a rencontré :





Source



Un article sur le site Une de ses dernières vidéos :Le youtubeur belge Pog l'a rencontré :Un article sur le site 20min.ch

Contribution le : Aujourd'hui 19:17:33

Surzurois Re: Souvenez-vous du jeune entrepreneur à bisous 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3989 Karma: 3508 Ouais enfin ça me surprend pas, bien d'autres ont montré comment ça fonctionnait ce système d'arnaque....

Contribution le : Aujourd'hui 20:24:25