Options du sujet Imprimer le sujet

petrou Faire tourner une feuille 1 #1

Je poste trop Inscrit: 16/12/2014 16:43 Post(s): 13526 Karma: 7413

PartyTrick 3.0



J'ai déjà vu des gars faire tourner des joints.

Par contre, j'avais jamais vu un mec faire tourner des feuilles comme lui ! ^^

Contribution le : Aujourd'hui 08:24:56

SushiCircus Re: Faire tourner une feuille 0 #2

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 722 Karma: 279

@petrou a écrit:

J'ai déjà vu des gars faire tourner des joints.





J'en ai vu une 15aine ce matin, qui vont gentiment porter leurs masques au lycée toute la journée...lol, faite tourner le Cana-covid.

Désolé, HS



Sinon c'est nul comme capacité, ça me fait penser au jouet à la con, avec 3 ailes et un roulement au milieu.

J'avais un collègue qui jouait à çà, durant le taf...il était doué, certe mais çà capacité à bien travailler c'était autre chose.



Edit : le Hand Spinner Citation :J'en ai vu une 15aine ce matin, qui vont gentiment porter leurs masques au lycée toute la journée...lol, faite tourner le Cana-covid.Désolé, HSSinon c'est nul comme capacité, ça me fait penser au jouet à la con, avec 3 ailes et un roulement au milieu.J'avais un collègue qui jouait à çà, durant le taf...il était doué, certe mais çà capacité à bien travailler c'était autre chose.Edit : le Hand Spinner

Contribution le : Aujourd'hui 08:53:15