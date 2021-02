Options du sujet Imprimer le sujet

petrou Mettre le feu à un mariage avec un violon + Drummer jongleur 1 #1

Je poste trop Inscrit: 16/12/2014 16:43 Post(s): 13526 Karma: 7413



Il s'appelle Dominique Hammons et il gère grave.

Il n'y a qu'à voir l'enthousiasme des convives !



Du coup, je gratte un peu sur sa chaîne YT et là je tombe sur ça :







Une cover d'un morceau de Dominique Hammons par ce petit gars qui tartine ce drum (dont je ne connais pas le nom).

Lui c'est Timothy Fletcher.

Contribution le : Aujourd'hui 08:48:47