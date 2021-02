Options du sujet Imprimer le sujet

Des sangliers se promènent en Vendée

https://www.facebook.com/BoudelierL/videos/774521826820407



Dans la série "Gibier urbain", la famille Sanglier se promène de jour dans les rues de Saint Hilaire de Riez.

Fleur-du-Desert Re: Des sangliers se promènent en Vendée

Je masterise ! Inscrit: 02/11/2013 21:21 Post(s): 2123 Karma: 552 Au moins ils marchent sur le trottoir. C'est respectueux de leur part.

